Grave incidente stradale oggi, martedì 20 maggio, lungo l’autostrada A4 Milano-Torino, all’altezza del comune di Villarboit, in direzione Torino. Intorno al primo pomeriggio, due mezzi pesanti si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento serio di uno dei due conducenti. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal personale del 118 di Vercelli, si sarebbe trattato di un impatto tra tir. Le circostanze esatte sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, prontamente intervenute sul posto. Gli agenti stanno effettuando i rilievi per comprendere le cause dello scontro.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro è intervenuto tempestivamente il personale sanitario. Uno dei camionisti è stato trasportato in ospedale in codice rosso, segno di condizioni gravi ma non necessariamente critiche per la sopravvivenza. Non si registrano, al momento, altre persone coinvolte.

Ripercussioni sul traffico

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti lungo la carreggiata in direzione Torino, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. La circolazione è stata parzialmente ripristinata dopo l’intervento dei soccorritori e dei mezzi di soccorso stradale.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude l’ipotesi di un tamponamento dovuto a una distrazione o a condizioni stradali sfavorevoli.

