E’ una giovane mamma la donna travolta sulla bicicletta. Stava andando a festeggiare il compleanno del figlio di un’amica.

E’ una giovane mamma la donna travolta sulla bicicletta

Secondo quanto raccontato da conoscenti, la donna che sabato è stata travolta e uccisa mentre era in bici stava recandosi da un’amica che festeggiava il compleanno del suo bambino. La vittima di questo tragico incidente si chiamava Irma Leka, era originaria dell’Albania e aveva solo 36 anni. Sabato stava percorrendo in bici la statale 32 quando, a seguito di un impatto con un’auto, è caduta dal mezzo e ha impattato violentemente contro l’asfalto. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

E’ avvenuto nei pressi dello stabilimento Igor nel territorio di Cameri. I soccorsi giunti tempestivamente sul posto hanno tentato di rianimare la giovane ciclista, ma purtroppo senza il risultato sperato.

In viaggio verso Novara

Irma Leke era partita poco prima da Cameri e pare fosse diretta verso Novara, come accennato, quando è stata urtata da un’auto guidata da una donna che viaggiava nella stessa direzione. Le cause sono ancora da accertare, anche se pare si possa essere trattato di un colpo di sonno della conducente della vettura.

La giovane donna viveva a Novara, nella frazione di Veveri, di professione era un’addetta alle pulizie ed era solita usare la bici per lavoro e per la maggior parte dei suoi spostamenti. Quella stessa bici in sella alla quale purtroppo è andata incontro a un terribile destino.

Lascia due bambini

La donna lascia purtroppo due bambini ai quali era legatissima. Tante le foto e i messaggi a loro dedicati sul suo profilo social. “Vi amo da morire” scriveva in un post non molto tempo fa.

E proprio ai due bambini è andato subito il pensiero di quanti la conoscevano e le volevano bene.

«Fai buon viaggio e proteggi i tuoi bambini da lassù… Che vita ingiusta» ha scritto un’amica. «Buon viaggio tesoro mio, ora veglia sui tuoi bellissimi figli come hai sempre fatto» si legge in un altro commento.

