Incidente nel Vercellese, conducente resta imprigionato nell’auto. La vettura è uscita di strada ed è finita nel fossato.

Incidente nel Vercellese, conducente resta imprigionato nell’auto

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere un uomo che l’altro giorno è finito con la propria auto dentro un fossato. L’incidente è accaduto nella zona di Santhià, nel Vercellese, lungo corso Sempione. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, che per fortuna non ha coinvolto altre vetture. Forse il conducente si è distratto un attimo mentre percorreva quel tratto di strada, che non presenta particolari elementi di pericolo.

LEGGI ANCHE: Finisce in un fossato con la moto. Trovato morto solo molte ore dopo

L’intervento dei soccorritori

L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato nel tardo pomeriggio. Sul posto una squadra di operatori di Livorno Ferraris.

Come accennato i vigili del fuoco hanno estratto il malcapitato dell’abitacolo utilizzando tecniche di rimo soccorso sanitario. Una volta consegnato alle cure dei sanitari la persone rimasta ferita, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e l’area dell’incidente.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di prassi e per ricostruire con precisione la dinamica del fatto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook