Era un volontario della Croce rossa il 45enne morto sui sentieri sopra il lago d’Orta

Viveva a Lesa, lavorava alla rubinetteria Cristina di Fontaneto d’Agogna ed era volontario della Croce rossa del suo paese. Alessandro Colombara è morto nella giornata di domenica mentre stava percorrendo uno dei sentieri che circondano la zona di Pettenasco, sopra il lago d’Orta. A ucciderlo è stato un malore improvviso, probabilmente una crisi cardiaca.

L’uomo era ben conosciuto nella sua comunità, in particolare per il servizio di volontariato che svolgeva in Croce rossa. Ed è appunto la Croce rossa di Lesa a ricordarlo così sulla sua pagina social, dove ha postato una serie di immegini dell’uomo: «E’ così che noi della Croce rossa di Lesa vogliamo ricordarti, allegro e sorridente come era tuo costume solito essere, ed ognuno di noi porta un pezzetto di te nel proprio cuore per sempre. Ciao Ale… ti vogliamo bene».

Il dramma di domenica

L’uomo è stato trovato a terra esanime da altri due escursisti che stavano facendo il suo stesso percorso. I due hanno provato a rianimarlo, poi hanno chiamato i soccorsi: ma non c’è stato nienete da fare. Sul posto è arrivato l’elicottero del 118 di Borgosesia, con gli operatopri medici a bordo: un intervento tempestivo, ma purtroppo non è servito a salvare la vita all’uomo.

