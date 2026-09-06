Era uscito per cercare genziana e non era più tornato: trovato morto in montagna

Tragedia sul lato ossolano del Monte Rosa. Lucio Zambonini, 63enne residente a Macugnaga e scomparso nella mattinata di giovedì 3 settembre, è stato trovato morto nella zona di Mondelli, nel territorio comunale di Ceppo Morelli. Il corpo è stato individuato dalle squadre impegnate nelle ricerche a circa 2mila metri di quota, mettendo fine alle speranze di ritrovarlo in vita.

L’allarme era stato dato quando l’uomo non aveva fatto ritorno a casa. Prima di allontanarsi aveva manifestato l’intenzione di raggiungere la montagna per pescare e per raccogliere la genziana, pianta spontanea presente nella zona. Un’informazione che aveva fornito ai soccorritori un primo elemento per stabilire dove concentrare le operazioni.

Le ricerche nella zona di Mondelli

Le squadre avevano battuto in particolare l’area del Rio Mondelli, ambiente montano frequentato anche da chi si dedica alla raccolta di piante spontanee. Le caratteristiche del territorio avevano reso necessario un intervento articolato, con uomini e mezzi specializzati nella ricerca in zone difficili da raggiungere.

Alle operazioni hanno partecipato i volontari della stazione di Macugnaga del Soccorso alpino, il soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco. Per controllare dall’alto il territorio sono stati utilizzati anche droni, mentre sul campo hanno operato squadre preparate per muoversi in ambiente impervio e in prossimità dei corsi d’acqua.

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Anche il figlio aveva lanciato un appello

Con il passare delle ore la preoccupazione era cresciuta e anche il figlio di Zambonini aveva cercato di allargare la rete delle ricerche attraverso i social. Aveva diffuso un appello chiedendo a chiunque avesse incontrato l’uomo o disponesse di informazioni sui suoi spostamenti di rivolgersi immediatamente ai soccorritori.

Le ricerche sono proseguite fino al drammatico ritrovamento nella zona montana di Mondelli. Ora dovranno essere ricostruiti gli ultimi spostamenti di Zambonini e chiarite le circostanze che hanno provocato la sua morte.

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