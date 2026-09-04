Travolto da un’ambulanza diretta all’ospedale: grave un uomo di 49 anni

Insolito incidente avvenuto l’altro giorno a Candelo, nel Biellese orientale. Un uomo di 49 anni residente nel paese è stato investito da un’ambulanza impegnata in un intervento di emergenza. Il mezzo di soccorso stava trasportando un paziente verso l’ospedale e procedeva con le sirene attive quando, per cause ora al vaglio dei carabinieri, ha urtato il pedone.

L’impatto ha provocato conseguenze serie per il quarantanovenne. La situazione ha reso necessario l’arrivo di una seconda ambulanza, chiamata sul posto per prestare assistenza all’uomo mentre il primo mezzo era già impegnato nel trasferimento del paziente che aveva a bordo.

Il trasferimento al “Degli Infermi”

Dopo le prime cure ricevute direttamente sul luogo dell’incidente, il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario. L’uomo è stato quindi caricato sull’ambulanza intervenuta in supporto e trasferito all’ospedale “Degli Infermi”, dove è arrivato in codice arancione per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.

Le condizioni del quarantanovenne sono risultate serie a causa dei traumi riportati nell’investimento. L’episodio ha così richiesto un doppio intervento dei soccorritori: da una parte il proseguimento dell’emergenza già in corso, dall’altra l’assistenza immediata al pedone rimasto ferito.

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I carabinieri ricostruiscono la dinamica

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato all’urto. I militari hanno effettuato gli accertamenti necessari per raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Nell’ambito delle verifiche è stata sentita anche la compagna del quarantanovenne. Gli accertamenti dovranno definire la posizione del pedone e la traiettoria dell’ambulanza nei momenti immediatamente precedenti all’impatto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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