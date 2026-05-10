Esce di casa e non rientra: anziano trovato morto vicino a un torrente

Tragedia nel Biellese, dove nella prima serata di ieri, sabato 9 maggio, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 78 anni. E’ accaduto a Pollone. La salma è stata rinvenuta in un terreno vicino a un corso d’acqua, al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme per il suo mancato rientro.

L’anziano si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nella mattinata e, da quel momento, non avrebbe più dato notizie di sé. Il passare delle ore e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui hanno fatto scattare la richiesta di aiuto.

Le ricerche e il ritrovamento

Una volta attivato l’intervento, sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118. Le squadre hanno concentrato le ricerche nella zona in cui l’uomo poteva essersi diretto, riuscendo in breve tempo a individuare il pensionato.

Il corpo è stato recuperato in un’area nei pressi di un corso d’acqua. Le operazioni si sono svolte con il supporto dei soccorritori, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso.

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Probabile malore, presenti anche i carabinieri

Dalle prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. L’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso, che non avrebbe lasciato scampo all’anziano mentre si trovava fuori casa. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso e per ricostruire con precisione quanto accaduto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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