Esperto informatico muore a soli 22 anni: il dolore di una comunità. Il giovane è deceduto all’ospedale di Ponderano, oggi il funerale.

Esperto informatico muore a soli 22 anni: il dolore di una comunità

Cordoglio in tutto il Biellese, che si prepara a dare un commosso addio al giovane Edoardo Giacomini, morto a soli 22 anni. Studente brillante dell’Università di Torino in Comunicazione e nuove tecnologie, Edoardo si era già distinto nel mondo della consulenza informatica, dove aveva lavorato con passione per più di due anni nell’agenzia di comunicazione Btrees. Fondatore anche della sua agenzia, EG Digital, il suo impegno nel settore era ben noto e apprezzato.

LEGGI ANCHE: Morta a 22 anni Erica Campisi, giovane cantante di Borgomanero

Oggi pomeriggio l’addio

Come riportano i colleghi di Prima Biella, la sua prematura scomparsa ha la comunità nello sconcerto. Edoardo ha lasciato i genitori, Luisa e Vittorio, la sorella Matilde, la nonna Irma, l’adorata zia Ivana e i cugini Christian e Alessio. Amante dello sport, del calcio e della montagna, era un ragazzo dal cuore generoso e dalla mente brillante.

Ieri sera nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella è stato recitato il rosario. Mentre il funerale avrà luogo oggi, venerdì 15 dicembre, alle 15.30, sempre nella parrocchiale di San Paolo. I familiari esprimono un sentito ringraziamento al personale del reparto di rianimazione dell’ospedale di Ponderano. E la comunità si unisce nel dolore e nel ricordo di questo giovane talento che ci ha lasciati troppo presto.