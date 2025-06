Esplode bombola durante un’operazione di saldatura: grave un artigiano. Un 44enne ricoverato in codice rosso con ferite al volto e alla testa.

Attimi di grande paura nella mattinata di ieri, martedì 10 giugno, in un’officina meccanica a Pogliola, alle porte di Mondovì, in provincia di Cuneo. Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un uomo di circa 44 anni, rimasto ferito in seguito all’esplosione di una bombola durante operazioni di saldatura. Lo riportano i colleghi di Prima Cuneo.

Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni lavori di manutenzione, una scintilla potrebbe aver innescato l’esplosione, coinvolgendo una tanica di olio presente nell’officina. L’artigiano è stato colpito violentemente e ha riportato gravi lesioni alla testa e al volto.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato immediatamente grazie ai colleghi presenti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso, i vigili del fuoco di Mondovì, i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl Cn1, specializzati nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al Cto di Torino, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Avviata una indagine

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Fondamentale sarà il lavoro dello Spresal, che analizzerà le condizioni di sicurezza dell’officina e le cause tecniche che hanno portato all’esplosione.

