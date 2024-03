Ex calciatore muore nell’incendio della sua abitazione: aveva 58 anni. Nel rogo sono rimaste intossicate altre due persone, ricoverate in ospedale.

Ex calciatore muore nell’incendio della sua abitazione: aveva 58 anni

Il mondo del calcio piemontese in lutto per Emanuele Panizza, classe 1966, ex calciatore dell’Alessandria, dell’Aosta e di altre formazioni, ha perso la vita in un rogo divampato nella sua abitazione nel sobborgo alessandrino di Valmadonna.

Come riporta Prima Alessandria, la tragedia è accaduta l’altra sera. Il rogo è divampato in un’abitazione a due piani in Strada Vicinale Fontanette. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Alessandria e i volontari di Valenza, che hanno domato le fiamme.

Due intossicati e un morto

Due persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale in codice verde dal personale del 118. I carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo.

Purtroppo però nell’incendio ha perso la vita Emanuele Panizza, 58 anni. Valido difensore, aveva giocato con i Grigi cinque stagioni, dal 1983 al 1988. Poi era passato a Juve Domo, La Palma Cagliari, Aosta e Valenzana.

Questo il ricordo della società aostana sui social: «Per diverse stagioni, anche da capitano, hai difeso e onorato questa maglia. Grazie Lele, riposa in pace. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari».

I ricordi dei tifosi

«Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele», si legge sulla pagina social della società alessandrina.

«Cuore Grigio, avevi veramente questa maglia appiccicata addosso» si legge in un commento di un tifoso che sembra voler lanciare una stoccata alla attuale squadra, attualmente ultima nel girone A della serie C.

«Ciao Emanuele “Lele” Panizza, fai buon viaggio! I Grigi si amano e tu l’hai sempre fatto, sia nelle 75 presenze con la nostra maglia e sia dopo come tifoso» il messaggio pubblicato dal Museo Grigio.