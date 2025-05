La festa di compleanno a Lessona finisce con l’intervento dei carabinieri. Musica alta e fuochi d’artificio a Lessona: i vicini chiamano le forze dell’ordine.

La festa di compleanno a Lessona finisce con l’intervento dei carabinieri

Una villa nel comune di Lessona è diventata il centro di una notte movimentata a causa di una festa di diciottesimo compleanno finita con l’intervento dei carabinieri ben due volte. E’ accaduto nel fine settimana. Il primo episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, quando alcuni vicini hanno segnalato musica a volume molto alto, schiamazzi e persino l’utilizzo di fuochi d’artificio. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno riscontrato la presenza di circa 50 persone all’interno dell’abitazione.

Dopo un confronto con il proprietario della villa, un uomo di circa cinquant’anni, la situazione è stata parzialmente risolta: la musica è stata abbassata e gli ospiti invitati a tenere un comportamento più rispettoso del vicinato.

Il secondo intervento

La quiete, però, è durata poco. Dopo le 2 del mattino, nuove segnalazioni hanno spinto i carabinieri a tornare sul posto. Nonostante la musica fosse già stata spenta, a disturbare il riposo dei residenti erano le urla e il vociare proveniente dalla stessa abitazione.

Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono intervenute per richiamare all’ordine i partecipanti e invitare tutti a rispettare le regole della convivenza civile. I militari sono rimasti in zona anche nei minuti successivi per monitorare la situazione ed evitare ulteriori disturbi.

Foto d’archivio

