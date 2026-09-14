Fiamme in un palazzo, anziana di 88 anni ricoverata in gravi condizioni

Un incendio ha interessato ieri, domenica 13 settembre, un palazzo a Villanova Mondovì. Nell’abitazione coinvolta si trovava una donna di 88 anni, soccorsa dopo avere respirato i prodotti della combustione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Dal fabbricato si è alzata una grande colonna scura, notata anche da zone lontane dal luogo dell’intervento. Le squadre di emergenza hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e consentire l’assistenza alla pensionata, le cui condizioni hanno richiesto cure immediate.

Il trasferimento a Torino

La donna è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all’ospedale di Mondovì. Gli accertamenti effettuati dai sanitari hanno quindi portato alla decisione di trasferirla in una struttura torinese dotata di camera iperbarica, necessaria per il trattamento della grave intossicazione riportata.

Il ricorso alla terapia specialistica si è reso necessario a causa degli effetti provocati dall’inalazione dei fumi sviluppatisi all’interno dell’abitazione. Dopo le prime cure ricevute nel Cuneese, l’88enne è stata quindi affidata ai medici del centro torinese.

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Accertamenti sull’origine del rogo

Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato l’incendio. Al momento non sono state comunicate informazioni precise sull’origine delle fiamme e gli accertamenti proseguono per ricostruire quanto accaduto all’interno del palazzo di via Frabosa.

L’intervento dei soccorritori ha richiamato l’attenzione nella zona anche per la quantità di fumo prodotta dal rogo. Le verifiche dovranno stabilire il punto dal quale è partito il fuoco e individuare eventuali elementi utili a determinarne le cause.

Foto d’archivio

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