Madre di famiglia morta a 39 anni dopo una lunga lotta contro la malattia

Sono stati celebrati nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Antrona i funerali di Vera Farioli, morta a 39 anni dopo una lunga malattia. Alla cerimonia hanno partecipato numerose persone provenienti dalla valle Antrona e da altre località dell’Ossola, insieme ai familiari e agli amici.

La malattia le era stata diagnosticata quando aveva appena 28 anni e una figlia di due anni. Nel corso degli anni aveva continuato a seguire la famiglia e le proprie attività. Collaborava inoltre nella gestione della ditta edile della famiglia Farioli, conosciuta nel territorio della valle.

L’impegno nel sociale

Laureata in Scienze del turismo e della comunità locale all’università Milano Bicocca, Farioli conosceva bene la lingua spagnola. Per alcuni anni aveva collaborato con un’amica per sostenere bambine peruviane affette da leucemia arrivate in Italia per sottoporsi alle cure dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Aveva inoltre aiutato alcune famiglie argentine giunte in valle Antrona nello svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la cittadinanza italiana. Al lutto ha preso parte anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Borsotti.

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Le cure e la passione per i cani

Nel corso della malattia Vera Farioli si era sottoposta anche a trattamenti sperimentali prima al Policlinico Gemelli di Roma e successivamente all’Istituto europeo di oncologia di Milano, nell’ambito di percorsi clinici legati alla ricerca oncologica.

Con il marito Andrea Corani aveva inoltre avviato ad Antrona un allevamento di cani bullmastiff, passione condivisa dalla coppia. La famiglia ha ringraziato il personale del reparto di medicina dell’ospedale di Domodossola e le infermiere del servizio di assistenza domiciliare.

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