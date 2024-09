Finisce con l’auto un muro: 57enne muore in ospedale poche ore dopo. Indagini in corso per capire quale sia la causa dell’incidente.

Ha “tagliato” una rotonda e ha impattato contro un muro di sostegno a velocità sostenuta con la propria Toyota: l’urto è stato violentissimo. E’ accaduto l’altro pomeriggio, nel centro di Rivoli, nel Torinese. Alla guida della vettura c’era un uomo di 57 anni che dopo l’impatto è rimasto esanime dentro l’abitacolo. Si chiamava Paolo Tartaglino, e stava tornando a casa dopo la giornata di lavoro.

Per fortuna l’incidente non ha coinvolto altri veicoli, nonostante la zona sia di solito assai trafficata.

L’arrivo dei soccorritori

Sono stasti alcuni passanti che hanno assistito alla scena a chiamare i occorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. L’uomo era ancora vivo, benché in condizioni dieprate. E’ stato caricato sull’ambulanza a portato al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, dove nella notte è però deceduto nonostante le cure dei sanitari.

Sidito so9no partite le indagini per capire che cosa abbia provocato l’incidente. Al momento le ipotesi al vaglio sono tre: un malore improvviso, l’alta velocità che (complice anche la pioggia) ha fartto perdere il controllo della vettura, o un guasto alla vettura stessa.

Foto d’archivio

