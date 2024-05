Ubriaco in auto striscia contro il muro della galleria di Crevacuore. Un 53enne residente in Valsessera si è ritrovato la vettura sequestrata dai carabinieri.

Ubriaco in auto striscia contro il muro della galleria di Crevacuore

Ha strisciato contro il muro della galleria di Azoglio a Crevacuore. Era evidentemente ubriaco al momento del sinistro, ma l’uomo, un 53enne residente in Valsessera, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

L’incidente è avvenuto l’altro giorno, nel tardo pomeriggio. L’uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo andando a sbattere contro un muretto nella zona delle gallerie. Per fortuna nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture.

L’allarme da un passante

E’ stato un passante a chiamare il numero di emergenza del 112 preoccupato della situazione, visto che l’auto si trovava lungo una via di forte passaggio.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo è parso da subito in stato di ebbrezza, ma ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Di conseguenza si è proceduto al sequestro dell’auto come prevede la legge in questi casi.

I militari hanno proceduto poi ai rilievi del caso. L’automobilista non è rimasto ferito nel sinistro, mentre l’auto è stata recuperata dal carro-attrezzi.

