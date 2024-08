Follia per una precedenza: automobilisti cercano di buttare il conducente del bus giù per una scarpata. Episodio incredibile, i protagonisti si sono denunciati a vicenda.

Follia per una precedenza: automobilisti cercano di buttare il conducente del bus giù per una scarpata

Episodio da film l’altro giorno lungo la strada che da Ceresole Reale sale al colle del Nivolet. Per una questione di precedenze c’è mancato poco che qualcuno si facesse davvero male. Protagonisti dell’episodio il conducente del bus navetta che da Ceresole porta al colle e due turisti in auto.

Il bus stava salendo, la vettura stava invece tornando a valle. E’ accaduto che si ritrovassero di fronte in un punto della strada particolarmente stretto, per cui non ci si poteva affiancare. Era necessario che uno due due mezzi facesse retromarcia fino a uno slargo per permettere a entrambi di passare.

Il violento diverbio

Ma evidentemente nessuno voleva fare la manovra. L’autista del bus è sceso in strada a discutere con i due turisti, un uomo e una donna, ha detto di essere stato pesantemente insultato, ma anche aggredito fisicamente.

A un certo punto, sempre secondo la testimonianza dell’uomo, un 57enne, i due avrebbero addiruttra cercato di farlo cadere nel dirupo sottostante. A questo punto l’uomo è riuscito a divincolarsi e ha chiamato il 112, facendo intervenire i carabinieri.

Denunce reciproche

La situazione è infine stata sbloccata, ma i due contendenti hanno dovuto farsi medicare in ospedale. Proseguiranno comunque la loro diatriba in sede legale, visto che si sono denunciati a vicenda.

