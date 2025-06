Forestale di 62 anni precipita mentre fa manutenzione dei sentieri. Cordoglio anche dalla Regione a seguito dell’infortunio accaduto in valle Anzasca.

È Sandro De Marchi, 62 anni, forestale residente a Villadossola, l’operaio morto nella mattinata di ieri, venerdì 20 giugno, in un tragico incidente sul lavoro a Calasca Castiglione, in valle Anzasca.

L’uomo stava eseguendo lavori di pulizia su un sentiero in una zona impervia insieme ad alcuni colleghi, quando è precipitato in un burrone per cause ancora da accertare. La caduta è stata fatale: il suo corpo è stato rinvenuto sul greto di un torrente, dopo un volo di circa 100 metri.

Complesse le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno visto il coinvolgimento di numerose squadre: i vigili del fuoco da Domodossola, Verbania e Macugnaga – compresa la squadra SAF, specializzata in manovre speleo-alpine – il Soccorso alpino e il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i carabinieri di Bannio-Anzino e gli ispettori dello Spresal dell’Asl. Decisivo anche l’impiego di un elicottero per il sorvolo e la localizzazione dell’operaio, ma il recupero è avvenuto via terra con tecniche di corda.

Il cordoglio della Regione

In una nota ufficiale, la Regione Piemonte ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del 62enne dipendente dell’ente. «L’amministrazione si stringe con commozione alla famiglia e ai colleghi, ricordando l’impegno e la dedizione che il signor De Marchi ha sempre dimostrato nel suo servizio al territorio. Gli uffici regionali sono attivamente impegnati nell’accertamento delle cause dell’incidente e restano a completa disposizione delle Autorità competenti».

Come accennato, sull’incidente sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

