La fortuna passa da Masserano: due vincite in tabaccheria

Due vincite nell’arco di un’estate alla tabaccheria Mazzocco Roberta di via Roma 181, a Masserano. A luglio una giocata al Lotto ha fruttato 14mila euro; venerdì 11 settembre una donna ha vinto 10mila euro al 10 e Lotto. A raccontare la coincidenza è la titolare Roberta Mazzocco, che da tempo non vedeva registrare premi di questa entità nella sua ricevitoria.

«Erano un po’ di anni che non registravamo vincite significative», racconta Mazzocco. Le tornano in mente due premi superiori ai 16mila euro, ma risalgono a tempo fa. Poi sono arrivate le due vincite di quest’anno, a poche settimane di distanza l’una dall’altra. «Insomma, fa piacere sapere che qualcuno sia stato baciato dalla fortuna», commenta la titolare.

Il mistero della giocata di luglio

Sull’identità di chi ha vinto i 14mila euro al Lotto resta il riserbo. La titolare spiega di non sapere nemmeno con certezza se si tratti di un cliente abituale. In quel periodo, infatti, la tabaccheria di Lessona era chiusa e molte persone si rivolgevano alla ricevitoria di Masserano per fare acquisti o giocare. Tra loro potrebbe esserci anche chi ha centrato il premio.

«Nessuno dei miei clienti è venuto a riscuotere la vincita o a chiedere informazioni», precisa Mazzocco. La titolare aggiunge che, per importi superiori ai 10mila euro, la ricevitoria non consegna direttamente il premio: può soltanto indirizzare il vincitore alla banca per la riscossione. Questo non ha aiutato a risalire all’autore della giocata di luglio, che per ora resta sconosciuto.

La sorpresa di settembre

Diversa la vicenda della vincita al 10 e Lotto dell’11 settembre. Mazzocco sa chi è la donna che ha conquistato i 10mila euro, ma ne mantiene riservato il nome. La titolare era con lei quando ha scoperto il risultato: un momento che rende questa seconda vincita ben più concreto, nel racconto della ricevitoria, rispetto al premio di luglio ancora senza un volto.

Nel giro di due mesi, dunque, le giocate effettuate nel locale di via Roma hanno portato complessivamente a 24mila euro di premi. Per la tabaccheria è una coincidenza insolita, soprattutto dopo un lungo periodo senza vincite significative. La curiosità ora riguarda soprattutto il premio di luglio: a Masserano nessuno si è fatto avanti per dire di aver centrato quei 14mila euro.

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