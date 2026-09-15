Frontale sulla statale del Lago Maggiore: motociclista di 60 anni perde la vita

Un motociclista di 60 anni è morto in un grave incidente avvenuto sulla strada statale 34 “del Lago Maggiore”, a Cannero Riviera, all’altezza del chilometro 25,900. E’ accaduto ieri, lunedì 14 settembre: la moto condotta dall’uomo si è scontrata frontalmente con un’auto. Per il sessantenne le conseguenze dell’impatto sono state fatali.

La dinamica dello schianto deve ancora essere ricostruita nei dettagli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai carabinieri e al personale Anas. Gli accertamenti serviranno a stabilire le circostanze che hanno portato i due mezzi a entrare in collisione lungo una delle principali arterie che costeggiano il Lago Maggiore.

Statale bloccata in entrambe le direzioni

Per permettere le operazioni di emergenza e i rilievi necessari, la statale 34 è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi di marcia. Una misura indispensabile per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e procedere con tutti gli accertamenti sul luogo dell’incidente.

Il personale Anas si è occupato anche della gestione della circolazione e delle operazioni necessarie per consentire la successiva riapertura della carreggiata. La chiusura ha però avuto immediate conseguenze sul traffico, con lunghe code che si sono progressivamente formate sia verso Verbania sia nella direzione opposta.

Lunghe code nell’ora dei frontalieri

L’incidente si è verificato in una fascia oraria particolarmente critica per la viabilità della zona. La statale del Lago Maggiore è infatti utilizzata quotidianamente anche da numerosi lavoratori frontalieri che raggiungono il Canton Ticino e che, nel tardo pomeriggio, percorrono la strada per tornare verso casa.

Il blocco della circolazione ha quindi provocato disagi particolarmente pesanti, con numerosi automobilisti rimasti incolonnati. La viabilità è stata gestita sul posto durante tutte le operazioni di soccorso, i rilievi dell’incidente e gli interventi necessari al ripristino delle normali condizioni di transito.

Foto d’archivio

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