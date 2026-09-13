Donna dispersa da cinque giorni sulle montagne: ritrovata viva e portata a valle

Era dispersa in montagna da lunedì 7 settembre, ed è stata ritrovata viva nel pomeriggio di ieri, sabato 12 settembre. Un “miracolo” accaduto nella zona di Sant’Anna di Vinadio, in provincia di Cuneo. A individuare l’escursionista sono stati i tecnici del Soccorso alpino Piemonte insieme agli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza.

Dopo cinque giorni senza sue notizie, la speranza di trovarla ancora in vita si era fatta sempre più sottile. I soccorritori, però, non avevano interrotto le operazioni. Il ritrovamento è avvenuto mentre una squadra stava scendendo dal Passo di Tesina in direzione dei Bagni di Vinadio.

Ricerche senza sosta tra montagne e laghi

Per giorni un imponente dispositivo di soccorso ha battuto la zona della scomparsa. Alle operazioni hanno partecipato anche vigili del fuoco e carabinieri, con l’impiego di diverse tecnologie e specialità per controllare un territorio montano particolarmente vasto e complesso.

Sono entrati in azione elicotteri, droni e unità cinofile. Le verifiche hanno interessato anche gli specchi d’acqua della zona, esplorati dagli speleosub. Nonostante il trascorrere delle ore, le squadre hanno continuato a cercare fino alla svolta arrivata sabato pomeriggio.

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Recuperata in elicottero

Una volta individuata, la donna è stata raggiunta e affidata al Servizio regionale di elisoccorso di Azienda zero Piemonte. Il recupero ha così concluso positivamente una lunga mobilitazione che, con il passare dei giorni, aveva reso sempre più difficile immaginare un simile epilogo.

La donna è stata quindi trasportata in ospedale. Le sue condizioni, nonostante i cinque giorni trascorsi in montagna, non sono risultate gravi: è stata ricoverata in codice verde con un principio di ipotermia.

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