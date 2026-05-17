Fuga di gas e paura in paese: intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di ieri, sabato 16 maggio alle 9.35, i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in via 25 Aprile a Castelletto Cervo per una fuga di gas proveniente da un serbatoio Gpl a servizio di un’abitazione privata. Sul posto sono arrivati mezzi specializzati, personale Nbcr e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità durante le operazioni.

Operazioni delicate per fermare la perdita

I vigili del fuoco hanno individuato rapidamente l’origine della perdita, localizzata nella valvola del serbatoio Gpl collegato all’abitazione. L’intervento ha richiesto procedure particolarmente complesse e l’utilizzo di attrezzature specifiche fornite dagli uffici centrali, necessarie per evitare rischi e mettere in sicurezza la zona interessata dalla fuga di gas.

Per la bonifica è stata adottata la tecnica della “messa in sicurezza in torcia”, operazione eseguita dal personale Nbcr, specializzato negli interventi nucleari, biologici, chimici e radiologici. Una procedura delicata che viene utilizzata in situazioni potenzialmente pericolose e che consente di controllare il rilascio del gas limitando i rischi per residenti e soccorritori.

Mezzi speciali e viabilità controllata

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Biella con un’autopompa, un’autobotte, il nucleo specializzato addetto alle operazioni Nbcr e il funzionario di servizio. Presenti anche il sindaco di Castelletto Cervo e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nella sicurezza dell’area durante tutte le fasi dell’intervento.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, preoccupati per la presenza dei mezzi di soccorso e per la natura dell’emergenza. Le operazioni si sono protratte per consentire una completa bonifica del serbatoio e verificare che non vi fossero ulteriori criticità legate alla dispersione del Gpl nell’area interessata.

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