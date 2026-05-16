Trovata morta in un campo: tanti misteri sulla tragedia di una 22enne

Sono stati celebrati l’altro giovedì a Spinetta, nell’Alessandrino, i funerali di Elisa Giugno, ragazza di 22 anni trovata morta il 28 aprile in un campo di Cecima, nell’Oltrepò pavese. La giovane riposa nel cimitero del sobborgo alessandrino, dove vive la nonna. La vicenda continua a essere al centro delle indagini, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire le ultime ore di vita della giovane.

Il ritrovamento nel campo a Cecima

Il corpo della 22enne era stato scoperto da un passante in un’area erbosa ai piedi di una scarpata. L’uomo aveva immediatamente dato l’allarme facendo intervenire i soccorsi e le forze dell’ordine. Accanto alla ragazza c’erano la borsa e gli effetti personali, elementi che gli investigatori stanno analizzando per ricostruire i movimenti precedenti alla morte.

L’autopsia eseguita sul corpo non ha evidenziato segni riconducibili a un’aggressione. Le ecchimosi rilevate non risultano compatibili con un pestaggio o con una violenza subita da terzi. Restano però ancora diversi aspetti da chiarire e gli accertamenti proseguono senza sosta.

Gli ultimi giorni prima della scomparsa

A denunciare la scomparsa di Elisa Giugno era stato il padre, preoccupato dopo non essere più riuscito a mettersi in contatto con la figlia. Prima del ritrovamento, la giovane aveva trascorso alcuni giorni a Serra del Monte, una frazione di Cecima, ospite di un amico.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro dagli investigatori per consentire ulteriori verifiche. Il ragazzo che aveva accolto la 22enne è stato ascoltato come persona informata sui fatti e non risulta indagato. Agli inquirenti avrebbe raccontato che Elisa si era allontanata autonomamente dalla casa senza spiegare dove fosse diretta.

Le domande ancora aperte

Gli investigatori stanno cercando di capire che cosa sia accaduto dopo l’allontanamento dalla casa di Serra del Monte. Tra gli elementi da chiarire c’è anche la dinamica del decesso e la posizione in cui il corpo è stato trovato nel campo.

Sarà l’esito completo degli esami medico-legali a fornire indicazioni decisive sulle cause della morte della giovane. Nel frattempo il dolore per la scomparsa di Elisa Giugno ha colpito profondamente Spinetta e le comunità dell’Alessandrino e dell’Oltrepò pavese, ancora scosse da una tragedia che attende risposte.

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