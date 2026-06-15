Fuga sulla strada sterrata, poi il lancio della droga: due arrestati

L’altro giorno a Santhià i carabinieri della locale stazione hanno arrestato due uomini, un italiano di 48 anni e uno straniero di 29 anni, entrambi con precedenti di polizia. I militari li hanno fermati durante un servizio dedicato al contrasto dello spaccio di droga nelle aree rurali del territorio.

La pattuglia ha notato un’auto sospetta lungo una strada di campagna. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato tentando di allontanarsi ad alta velocità su un tratto sterrato, dando così il via a un breve inseguimento tra le strade periferiche della zona.

Il pacchetto lanciato dal finestrino

Durante la fuga, i carabinieri hanno visto uno dei due occupanti gettare un involucro dal finestrino del veicolo. Dopo il blocco dell’auto, i militari hanno perlustrato l’area recuperando il pacchetto lanciato poco prima lungo il percorso della fuga.

All’interno dell’involucro erano nascosti 22 grammi di cocaina e oltre 36 grammi di eroina. La droga è stata immediatamente sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria insieme al materiale trovato nelle successive verifiche.

Sequestrati soldi e bilancino

Le perquisizioni personali e sul mezzo hanno permesso di recuperare anche un bilancino elettronico di precisione e 185 euro in contanti, ritenuti collegati all’attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva irrevocabile. Lo riporta Prima Vercelli.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook