Parapendista bloccata a 15 metri d’altezza: salvata dai vigili del fuoco dopo ore

Una donna di 42 anni è rimasta bloccata con il parapendio su un albero nel Biellese, lungo la strada della Bossola. L’incidente è avvenuto durante una fase del volo, quando la parapendista è stata costretta a effettuare una manovra d’emergenza, terminando la corsa tra i rami a circa 15 metri di altezza. Impossibilitata a scendere autonomamente, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

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Recuperata in sicurezza con l’elicottero

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate a causa dell’altezza e della posizione della donna. I vigili del fuoco hanno impiegato anche l’elicottero per raggiungere la 42enne e metterla in sicurezza. Al termine dell’intervento la parapendista è stata liberata e riportata a terra senza ulteriori difficoltà, concludendo positivamente un’operazione che ha richiesto grande precisione e coordinamento tra le squadre di emergenza.

Foto d’archivio

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