Furgone fermato sulla A26 con due quintali di carne andata a male. Denunciate due persone, multa da mille euro alla persona che guidava.

Furgone fermato sulla A26 con due quintali di carne andata a male

Quando gli agenti della polizia stradale si sono fatti aprire il vano di carico, si sono trovati di fronte a un ammasso di generi alimentari che si stavano scongelando. C’erano carni suina, pollame, pesce, burro e formaggi: tutto bagnato dal ghiaccio che si stava ormai trasformando in acqua. E ovviamente si trattava di un normale furgone, non un camion frigo malfunzionante.

E’ stato così che l’altro giorno la polizia strada di Ovada ha sequestrato più di due quintali di generi alimentari mal conservati che viaggiavano lungo l’autostrada A26 su un furgone con targa straniera.

LEGGI ANCHE: Borgosesia, i carabinieri fermano un furgone carico di rame rubato. LE FOTO

Le sanzioni agli occupanti

Sul posto gli agenti hanno fatto arrivare il personale dell’Asl di Alessandria, che ha confermato il attivo stato di conservazione degli alimenti. Il tutto è quindi stato sequestrato in vista della sua distruzione. I due uomini che erano a bordo sono stati denunciati per il reato di detenzione e distribuzione di prodotti alimentari destinati all’uso umano ma in cattivo stato di conservazione. Il condicente è stato anche multato per più di 1000 euro.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook