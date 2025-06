Col furgone si incastra sotto un camion: muore corriere di 19 anni. Violentissimo scontro tra i due veicoli, nulla da fare per il giovane alla guida del mezzo più leggero.

Col furgone si incastra sotto un camion: muore corriere di 19 anni

Un drammatico incidente stradale è avvenuto l’altra mattina nel territorio comunale di Roccaforte Mondovì, nel Cuneese. Più precisamente la tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale 5, all’altezza del bivio per il santuario di Santa Lucia.

A perdere la vita è stato Loris Carniel, un ragazzo di soli 19 anni, residente a Cherasco. Il giovane era alla guida di un furgone per consegne quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta, verso Villanova Mondovì.

L’impatto e i soccorsi

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo: il furgone è andato completamente distrutto infilandosi sotto il camion, che a sua volta è finito fuori strada. Loris, che lavorava come corriere, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, accorso tempestivamente sul posto insieme ai carabinieri di Mondovì e ai vigili del fuoco.

Il conducente del camion è rimasto illeso, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti, in evidente stato di choc.

Viabilità bloccata e indagini in corso

La strada provinciale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area, coordinate dai cantonieri della Provincia e del Comune di Roccaforte Mondovì. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Paolo Bongiovanni, che ha offerto supporto nelle operazioni di ordine pubblico.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La notizia della morte di Loris Carniel ha scosso profondamente la comunità di Cherasco e dell’intero Monregalese. Un giovane lavoratore, strappato alla vita mentre svolgeva il suo lavoro, in una tragedia che lascia sgomenti.

Foto tratta da ProvinciaGranda.it

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook