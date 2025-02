Furgone tampona un’autocisterna piena di acido cloridrico. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Momenti di paura l’altro giorno per un incidente che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava un carico di pericolosissimo acido cloridrico. E’ accaduto lungo la strada statale 33 del Sempione al chilometro 101+600 in direzione sud all’altezza di Migiandone, nel territorio di Ornavasso.

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, un furgone e un autoarticolato si sono tamponati, per fortunasenza conseguenze per i conducenti.

L’intervendo dei vigili del fuoco

Sul posto si è subito portata una squadra di vigili del fuoco di Verbania per mettere in sicurezza i due veicoli. Come accennato, l’autoarticolato trasportava acido cloridrico: ma a seguito dell’impatto, dopo un’attenta verifica da parte dei vigili del fuoco, non risultano evidenti perdite di sostanza.

Sul posto i carabinieri per rilievi e viabilità e personale sanitario del 118. Si sono registrati rallentamenti al traffico e incolonnamenti lungo il tratto di strada, in attesa che gli operatori sanitari verificassero le condizioni di salute delle persone coivolte, e che venissero sgomberati i due veicoli. Poi la situazione è tornata lentamente alla normalità.

