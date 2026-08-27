E’ giallo sul ciclista disperso nel Cervo: non si trova alcuna traccia

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, le ricerche del ciclista trascinato dalla piena del torrente Cervo nella mattinata di martedì. I vigili del fuoco di Biella hanno ampliato le operazioni approfittando delle migliori condizioni del corso d’acqua, che hanno consentito agli specialisti di effettuare verifiche direttamente nel torrente.

Le unità Saf impegnate nel soccorso acquatico e fluviale sono entrate in acqua con il supporto del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Piemonte. Le squadre specializzate dei comandi di Biella e Vercelli hanno inoltre percorso il corso del Cervo alla ricerca di qualsiasi elemento riconducibile alla persona scomparsa.

Dal cielo ai fondali, controlli senza esito

Le verifiche sono proseguite contemporaneamente dall’alto. L’elicottero Drago del reparto volo di Torino ha effettuato un nuovo sorvolo dell’intera asta fluviale, mentre il nucleo Sapr del Piemonte ha utilizzato i droni. A terra hanno operato anche i vigili del fuoco volontari di Cossato, perlustrando le aree vicine all’alveo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona della centrale idroelettrica. I soccorritori hanno controllato l’area circostante e ispezionato accuratamente anche la griglia dell’impianto, per verificare se la corrente avesse trasportato fin lì qualche traccia. Tutti gli accertamenti effettuati hanno però dato esito negativo.

Resta ancora sconosciuta l’identità

A rendere ancora più complessa la vicenda è l’assenza di informazioni sull’identità del ciclista. Le generalità della persona vista cadere nel torrente non sono infatti ancora note e le ricerche non hanno finora permesso di trovare elementi utili alla sua identificazione.

Le operazioni continuano anche oggi, giovedì 27 agosto, sotto il coordinamento del posto di comando avanzato, allestito con l’Unità di comando locale presso il Comune di Castelletto Cervo. Nella zona interessata dalle ricerche sono presenti anche i carabinieri e i sindaci di Castelletto Cervo e Gifflenga.

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