Giostra in avaria, paura nel vuoto: otto giovani sospesi a 30 metri

Attimi di forte preoccupazione nella serata di sabato 20 giugno a Villanova Canavese, dove otto ragazzi sono rimasti intrappolati su una giostra ferma a circa 30 metri d’altezza. L’emergenza è scattata intorno alle 22 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 di Azienda Zero e dei vigili del fuoco.

Intervento immediato dei soccorsi

Il guasto tecnico ha arrestato l’attrazione mentre i giovani si trovavano in alto. Alcuni passeggeri sono rimasti sospesi addirittura in posizione capovolta, aumentando il livello di tensione tra i presenti e tra gli stessi occupanti della struttura.

Sul posto sono arrivati rapidamente i mezzi di emergenza. I soccorritori hanno avviato le operazioni necessarie per garantire il recupero delle persone bloccate, lavorando con attenzione per evitare ulteriori rischi durante le fasi di discesa.

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Recupero completato senza conseguenze

Le operazioni si sono concluse positivamente e tutti gli otto ragazzi sono stati riportati a terra in sicurezza. Una volta terminato il recupero, il personale sanitario ha effettuato i controlli previsti per verificare le condizioni di salute dei giovani coinvolti.

Particolare attenzione è stata riservata a chi era rimasto per diversi minuti a testa in giù. Nonostante il forte spavento e il disagio causato dalla permanenza in quota, nessuno ha riportato lesioni o problemi tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

Tanti spettatori con il fiato sospeso

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerose persone presenti nell’area, che hanno seguito da vicino ogni fase dell’intervento. Per diversi minuti l’apprensione è stata palpabile, mentre si attendeva l’esito delle operazioni di soccorso. Lo riporta Prima Torino.

Foto d’archivio

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