La giostra si rompe, ragazzo resta bloccato a dieci metri da terra

Era salito sulla giorstra allestita in occasione di una giornata di festa. Alle fine sulla struttura era rimasto solo lui, ma improvvisamente il motore si è fermato, con il cestello bloccato a una decina di metri dal suolo. Disavventura senza conseguenze nel tardo pomeriggio di domenica 10 novembre, a Novi Ligure. E’ accaduta a un ragazzo che era andato a divertirsi approfittando dell’installazione dei vari divertimenti in piazza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per riportare a terra il ragazzo sono stati chiamati i vigili del fuoco di zona. I quali hanno usato un cestello per salire fino all’altezza della giostra, recuperare il giovane cliente e riportarlo a terra tra gli applausi dei presenti. Per lui nessuna conseguenza, solo un po’ di spavento per la brutta situazione in cui si era ritrovato.

Foto da un video postato sui social da Tamara Colina

