Giovane mamma muore a soli 35 anni: lutto nel Novarese

Avrebbe compiuto 36 anni alla fine del mese di novembre Katia Folino Gallo, ma la malattia con la quale ha lottato alla fine ha avuto il sopravvento. La comunità di Gattico-Veruno le ha dato l’ultimo saluto nei giorni scorsi nella parrocchia di Veruno, dove la giovane abitava con il marito Riccardo e il figlio Simone.

La malattia e l’impegno

Come riportano i colleghi di Prima Novara, con la malattia Katia aveva scelto di impegnarsi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dei tumori, organizzando molte raccolte di fondi per le associazioni del territorio, in testa Mimosa Amici del Dh di Borgomanero, guidata dalla dottoressa Incoronata Romaniello.

«Insieme – racconta Martina Cantaluppi, che con Katia Folino Gallo aveva organizzato per due anni di seguito una giornata di sport e sensibilizzazione al campo sportivo di Gattico – abbiamo costruito pian piano le due iniziative, coinvolgendo volta per volta associazioni e società sportive diverse con l’obiettivo della sensibilizzazione alla prevenzione e per raccogliere fondi da destinare alla ricerca».

Un parrucchiera conosciuta e benvoluta

Katia Folino Gallo, che lavorava in un negozio di parrucchiera a Gattico, era conosciuta da moltissime persone in paese e non solo, per il suo carattere solare e sempre sorridente.