Ha rischiato di morire a 13 anni per una barretta energetica. La ragazzina salvata sul Mombarone biellese era allergica alle arachidi.

Ha rischiato di morire a 13 anni per una barretta energetica

Svelato il problema che ha originato la crisi respiratoria che per poco non ha ucciso una ragazzina al Mombarone. La 13enne era allergica alle arachidi, e quando è arrivata al rifugio ha voluto risgtorarsi mangiando una barretta energetica. Come è noto, spesso in queste barrette ci sono numerosi ingredianti per offriere una vasta gamma di alimenti. E tra questi c’erano anche delle arachidi.

Poco dopo l’ingestione, la ragazzina ha cominciato ad avere difficioltà di respirazione, sempre più marcata. La sua fortuna è che ha subito trovato due persone che sapevano che cosa fare: il gestore del rifugio Mombarone è infatti un operatore del Soccorso alpino, e si trovava lì anche un’infermiera professionale che era lì per un’escursione, e che ha subito compreso la gravità della situazione.

L’intervento dei soccorritori

Mentre l’infermiera gestiva la situazione, è subito stato allertato il 112. Poco dopo sul posto è intervenuta l’elisoccorso di Azienda zero Piemonte partito da Bogosesia. In supporto anche il Soccorso alpino Elvo Oropa. La ragazzina è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove è stata sottoposta alle cure del caso.

Alla fine le funzioni respiratorie sono tornate alla normalità, e la crisi è stata considerata superata.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook