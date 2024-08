Allarme al rifugio Mombarone: una 13enne va in crisi respiratoria. La ragazzina ha avuto una reazione allergica, sul posto l’elisoccorso di Borgosesia.

Allarme al rifugio Mombarone: una 13enne va in crisi respiratoria

Colpita molto probabilmente da una reazione allergica, una 13enne è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri, martedì 20 agosto, al rifugio Mombarone, nel Biellese. A prestare le prime cure del caso è stato direttamente il gestore del rifugio, che è anche membro del Soccoso alpino. Presente casualmente sul posto anche una infermiera professionale, che era lì per una escursione, e che ha dato una mano per i primi soccorsi alla ragazzina.

L’infortunata era salita per un’escursione, poi ha cominciato a stare male e ad andare in crisi respiratoria sempre più evidente. Per lei è stata siciramente una fortuna aver trovato sul posto due soccorritori con esperienza, che l’hanno stabilizzata e tranquillizzata in attesa dell’arrivo dell’elicottero del 118.

LEGGI ANCHE: Malore in montagna: scialpinista riesce a chiamare i soccorsi, poi muore

L’intervento del velivolo di stanza a Borgosesia

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, è subito stato allertato il 112, sul posto è intervenuta l’elisoccorso di Azienda zero Piemonte partito da Bogosesia. In supporto anche il Soccorso alpino Elvo Oropa. La ragazzina è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook