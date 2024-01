Il “caso Pozzolo” diventa un tema nazionale: lo sparo di Capodanno sulle prime pagine. Il deputato vercellese di Fratelli d’Italia alla berlina per aver portato la sua piccola pistola alla festa.

Il “caso Pozzolo” diventa un tema nazionale: lo sparo di Capodanno sulle prime pagine

Il titolo più “cattivo” lo ha fatto Libero: “C’è un pistola anche in Fdi”. Ma nella giornata di oggi, martedì 2 gennaio, tanti quotidiani hanno messo in prima pagina la disavventura accaduta durante la festa di Capodanno che ha visto coinvolto il deputato vercellese di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo.

La vicenda sta ovviamente imbarazzando (al di là delle versioni ufficiali) anche la maggioranza di governo e soprattutto il partito di Giorgia Meloni. Il fatto è accaduto l’altra sera, al termine di una festa di Capodanno che si teneva a Rosazza, piccolo centro del Biellese amministrato dal sindaco Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

Le dichiarazioni di Delmastro

Lo stesso Delmastro ha provato a spiegare cosa è successo in un’intervista a “La Repubblica”, nella quale si è definito “allibito” per l’accaduto.

«Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l’auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì… Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Ritorno indietro e sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, che grida “un botto… un botto”. Mi si gela il sangue e cerco di capire. Ho pensato che fosse esploso un petardo… e invece sento la moglie che dice “ma allora non hai capito… era un colpo di pistola”».

Pozzolo: “Non ho sparato io”

Da quanto ricostruito, dunque, Pozzolo non ha passato la serata lì, ma ha atteso la mezzanotte a casa, dopodiché è passato per un saluto. Il deputato aveva con sé un mini-revolver, una Derringer, che a un certo punto avrebbe iniziato a mostrare ad alcune persone. L’arma, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe passata di mano in mano fino a quando non è partito accidentalmente il colpo. E Pozzolo nega di essere stato lui a sparare.

Il ferito sta bene

Per fortuna il 31enne ferito a una gamba sta bene, e già in giornata era stato dimesso. Nulla di grave, quindi: però a Pozzolo potrebbe dover rendere conto del fatto che la sua arma (regolamente denunciata) non è stata custodita adeguatamente. Ma su questo ovviamente sono ancora in corso le indagini.

Tutt’altro discorso sotto il profilo politico. Ovviamente l’opposizione ha già chiesto le dimissioni di Pozzolo, ma anche i vertici di Fratelli d’Italia chiedono che la questione venga chiarita, a tutela dell’immagine del partito.