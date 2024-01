Colpo di pistola al Capodanno con deputato e sottosegretario. Ferito il genero di un agente di scorta. E’ accaduto nel Biellese, coinvolto il vercellese Emanuele Pozzolo (che sostiene di non aver sparato). Il giovane è già stato dimesso.

Colpo di pistola al Capodanno con deputato e sottosegretario. Ferito il genero di un agente di scorta

Si tinge di giallo la festa di Capodanno organizzata nella serata di ieri, domenica 31 dicembre, a Rosazza, nel Biellese. Ed è un giallo che tocca due esponenti politici di primo piano: il deputato vercellese Emanuele Pozzolo e il sottosegratario biellese Andrea Delmastro, oltre alla sorella di quest’ultimo, Francesca, sindaco del piccolo centro.

Al momento non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. Si sa solo che alla festa erano presenti i Delmastro, e solo in un secondo momento è arrivato Pozzolo, che stava festeggiando non lontano con i familiari.

Parte un colpo di pistola

A un certo punto (erano circa l’1.30), mentre la festa andava verso la chiusura, Pozzolo avrebbe tirato fuori una piccola pistolla Derringer, regolarmente denunciata: un’arma di pochi centimetri. Un’arma però in grado di sparare e di fare male: infatti improvvisamente è partito un colpo.

Il proiettile ha colpito a una gamba il genero di un agente che scortava Delmastro, sotto tutela a seguito del caso Cospito. Subito si è puntato il dito contro Pozzolo, che però all’Ansa ha detto di non essere stato lui a sparare (leggi qui la notizia). In quel momento Delmastro era lontano qualche centinaio di metri dalla festa. Ritornato, avrebbe trovato il 31enne ferito.

Ma chi è stato a sparare? Pozzolo non lo dice. Lo dovrà stabilire la procura di Biella che sta svolgendo gli accertamenti, insieme ai carabinieri, su quanto avvenuto la scorsa notte.

Il ferito è già stato dimesso

Nel frattempo, per fortuna, la situazione del 31enne che è rimasto ferito si è rivelata molto meno grave di quanto poteva sembrare. Preso in cura al pronto soccorso di Ponderano, è stato dimesso in giornata.