Il maresciallo va dall’ortopedico e scopre che è un abusivo

I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Novara hanno eseguito l’altro giorno un decreto di sequestro preventivo dei macchinari e della strumentazione in uso in un noto centro medico di Oleggio. Si tratta del laboratorio sanitario e massofisioterapico “Pentamed”, che di fatto ha dovuto cessare l’attività, almeno per ora.

Il provvedimento cautelare, come riportano i colleghi del Corriere di Novara, è stato emesso dal gip del tribunale di Novara su richiesta del pubblico ministero. Le indagini avrebbero permesso di accertare che il titolare del centro medico esercitava abusivamente la professione di fisioterapista, senza di fatto aver conseguito il titolo di studio necessario, almeno dal gennaio del 2024. Nello stesso procedimento penale risulta indagato il medico che nel periodo interessato aveva assunto la direzione sanitaria del centro.

La seduta del maresciallo

L’aspetto decismente curioso della vicenda è però l’episodio da cui sono partite le indagini. Qualche tempo fa, un maresciallo dei carabinieri in servizio al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Novara si era rivolto al centro “Pentamed” a seguito di un infortunio subito, per un trattamento ortopedico. Evidentemente però qualcosa aveva insospettito il militare, che si era accorto che poteva esserci una professione abusiva della professione. Un abuso che poi è stato accertato a seguito di indagini avviate dall’ufficio.

