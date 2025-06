Auto finisce in un dirupo e si incendia: automobilista in salvo. Per fortuna il conducente è rimasto cosciente ed è riuscito a uscire in tempo dall’abitacolo.

Auto finisce in un dirupo e si incendia: automobilista in salvo

Momenti di paura la scosa notte a Campiglia Cervo, nel Biellese, dove una Fiat Punto è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo, prendendo fuoco pochi istanti dopo l’impatto. L’automobilista, miracolosamente illeso, è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo una strada di montagna quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha compiuto un volo di almeno cinque metri prima di arrestarsi sul greto di un torrente sottostante.

Il copnducente è uscito da solo

Fortunatamente il conducente è rimasto sempre cosciente. Resosi conto che la vettura stava prendendo fuoco, ha avuto la prontezza di uscire dall’abitacolo e risalire il dirupo fino alla strada, dove ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, a cui spetterà il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

