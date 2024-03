Improvviso malore mentre lavora al cantiere, morto a 44 anni. L’uomo si è accasciato a terra sotto gli occhi dei colleghi. Non c’è stato nulla da fare.

Improvviso malore mentre lavora al cantiere, morto a 44 anni

Si sente improvvisamente mancare mentre è al lavoro nel cantiere e si accascia al suolo davanti ai colleghi. E’ morto così nel pimeriggio di ieri, lunedì 25 marzo, un operaio di 44 anni che stava lavorando nel cantiere per la realizzazione del nuovo polo logistico di Torrazza, centro nei pressi di Saluggia.

L’intervento dei soccorritori

Come riportano i colleghi di Prima Torino, si trattava di un 44enne nato in Romania e residente nella zona di Pinerolo. Come accennato, stava lavorando nel cantiere del nuovo polo logistico quando ha accusato un malore.

Subito i colleghi hanno dato l’allarme, e poco dopo sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chivasso e i tecnici Spresal dell’Asl To4 per verificare che non vi siano state leggerezze per quanto riguarda le normative di sicurezza nel cantiere. Successivamente sul posto sono giunti i necrofori per il recupero del corpo.

