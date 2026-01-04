CronacaFuori zona
In bicicletta si schianta contro un muro: ricoverato con codice rosso
Un 43enne ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi resta riservata.
Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 gennaio, a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo. Un ciclista di 43 anni è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo della propria bicicletta mentre percorreva via Cavour, nel tratto che collega la frazione di Crana a Toceno.
Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è finito contro il muro che costeggia la carreggiata, riportando traumi di notevole entità. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.
Ricoverato in gravissime condizioni
Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito critiche: dopo le prime manovre di soccorso, il ciclista è stato intubato e classificato in codice rosso. Considerata la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Varese.
Il 43enne ha riportato un grave trauma cranico e la prognosi resta riservata. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Foto d’archivio
