Incastrato sotto il trattore, momenti di terrore nel Vercellese. Un pensionato estratto dai vigili del fuoco: portato in ospedale con l’elicottero.

Incastrato sotto il trattore, momenti di terrore nel Vercellese

La dinamica non è ancora chiara: sta di fatto che un pensionato è finito sotto il trattore, con il mezzo incastrato tra due muri. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 dicembre, a Pezzana, nel Vercellese. E sono stati momenti di vera paura per le sorti dell’anziano, traumatizzato e a sua volta incastrato sotto il mezzo.

Per fortuna era in una posizione tale che il pesante mezzo agricolo non lo schiacciava con tutto il suo peso. Sono stati alcuni vicini a dare l’allarme e a far intervenire i soccorritori.

LEGGI ANCHE: Ragazzino muore travolto dal trattore guidato dal padre

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli. Gli operatori hanno dovuto faticare non poco per togliere il malcapitato da quella situazione e consegnarlo infine ai sanitari del 118.

Vista la situazione, l’uomo è stato stabilizzato e subito caricato su un elicottero, che è partito alla volta dell’ospedale di Alessandria, dove è arrivato con codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di zona per i rilievi del caso.