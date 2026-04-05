Incidente in autostrada: muore un bambino di 8 anni. La giovane vittima stava viaggiando in moto con il padre.

Incidente in autostrada: muore un bambino di 8 anni

Un grave incidente stradale è costato la vita a un bambino di soli 8 anni nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, lungo l’autostrada Torino-Piacenza, nel tratto all’altezza del casello di Asti Est in direzione Torino.

Nello schianto è rimasta coinvolta una moto su cui viaggiavano padre e figlio, che ha impattato contro un’auto. L’impatto si è purtroppo rivelato fatale per il piccolo, deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il padre, invece, ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Asti per le cure del caso.

L’intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 decollato dalla base di Alessandria, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

La notizia arriva a pochi giorni da un’altra tragedia che ha colpito il territorio piemontese, quella della giovane Melissa Aliberti, dodicenne morta in un incidente avvenuto a Castagnole Lanze. Ancora una volta, un incidente sulle strade si porta via una vita giovanissima, lasciando sgomento e dolore.

Foto d’archivio

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