Incidente in galleria, morto un motociclista di 55 anni

Una gita domenicale si trasforma in tragedia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, sulla strada provinciale 460 nel tratto all’altezza della galleria di Ceresole Reale, in direzione Torino. Un motociclista di 55 anni, residente a Cambiano, ha perso la vita in un violento incidente stradale mentre era in sella alla sua moto durante una uscita. Grave anche la moglie 51enne, trasportata in elisoccorso al Cto di Torino. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Un sorpasso finito male

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo durante una fase di sorpasso, andando a schiantarsi contro il guard rail all’interno della galleria. L’impatto è stato devastante e purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto tempestivamente sul posto.

Con la vittima viaggiava la moglie, rimasta gravemente ferita nell’impatto. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale CTO, dove è ora ricoverata in condizioni serie ma stabili.

L’intrvento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto. Al momento, la galleria è chiusa al traffico e si registrano forti rallentamenti lungo l’intera tratta.

