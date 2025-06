Incidente sul lavoro sulla A4: operaio ferito, traffico bloccato. Un tubo ad alta pressione è esploso durante i lavori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino.

Incidente sul lavoro sulla A4: operaio ferito, traffico bloccato

Un grave incidente sul lavoro si è verificato l’altra mattina lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza del comune di Rondissone, nel tratto interessato da lavori stradali nei pressi del ponte sulla Dora Baltea. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 10 un operaio è rimasto ferito a seguito dell’esplosione improvvisa di un tubo ad alta pressione collegato a un’idropulitrice, mentre era impegnato nelle operazioni di manutenzione. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il trasporto al Cto di Torino

I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi presenti in cantiere, che hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 118. L’operaio ferito, pur non essendo in pericolo di vita, ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario, è stato successivamente trasportato al Cto di Torino per ulteriori controlli e cure specialistiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), i vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura, e gli agenti della Polizia Stradale di Novara. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro, in un’area particolarmente delicata a causa dei lavori in corso.

Viabilità rallentata

L’episodio ha avuto ripercussioni pesanti anche sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, sia verso Torino che verso Milano. Gli automobilisti sono stati deviati con uscita obbligatoria agli svincoli di Borgo d’Ale e Rondissone, causando lunghe code e rallentamenti per diverse ore.

