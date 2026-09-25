Serravalle piange Carmelo Pomillo, 47 anni. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre alle 15 nella parrocchiale del paese.

Serravalle piange Carmelo Pomillo, vittima di un incidente

Di origini siciliane, viveva da tempo nel paese valsesiano, dove era ormai conosciuto e benvoluto da molte persone. Tra un paio di settimane avrebbe compiuto 48 anni, ma purtroppo l’altro giorno si è spento a seguito del tragico incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto. La notizia della sua dipartita ha suscitato profondo cordoglio in tutta la bassa Valsesia, dove Carmelo aveva costruito negli anni numerosi rapporti, sia nella vita quotidiana sia attraverso il suo impegno nel mondo del volontariato.

Lavorava in un’azienda della zona e per diverso tempo aveva prestato servizio come volontario prima nella Pubblica assistenza Bassa Valsesia, con sede a Serravalle, ricoprendo il ruolo di soccorritore. E proprio il suo impegno gli aveva permesso di ricevere anche delle benemerenze. Successivamente era entrato a far parte del Servizio di Radio Emergenza di Grignasco, mettendosi a disposizione di chi aveva bisogno. «Siamo davvero senza parole – fanno sapere dal Servizio di Radio Emergenza –. Carmelo aveva prestato servizio da noi. Da un paio d’anni aveva dato le dimissioni, ma è stato un volontario che si è sempre impegnato molto. Ci stringiamo al dolore della famiglia».

Tanti ricordi

A Serravalle era comunque un volto noto anche al di fuori dell’ambito del volontariato. Era solito partecipare alle manifestazioni organizzate in paese e non era difficile incontrarlo mentre scambiava qualche parola con amici e conoscenti.

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Chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda come una persona socievole, capace di stare in compagnia e con una battuta sempre pronta.

A seguito della tragica notizia, proprio in queste ore, numerose le testimonianze di affetto che stanno arrivando anche attraverso i social. In molti lo ricordano con il sorriso, sottolineando la sua passione per le moto, e lo stretto legame con la sua famiglia.

La dinamica dell’incidente

Sabato pomeriggio era partito da casa sua a Serravalle Sesia per un giro in moto, stava percorrendo la strada provinciale che collega Pray a Ponzone di Valdilana quando ha perso il controllo del mezzo. Chi ha assistito alla scena ha chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone, oltre all’ambulanza del 118. La situazione era grave ed è stato allertato il 118 atterrato al campo sportivo di Ponzone. Da qui il viaggio verso l’ospedale Maggiore di Novara. Purtroppo le ferite erano troppo gravi. Carmelo Pomillo si è spento lasciando la moglie e due figli, oltre a tanti parenti e amici.

Una tragedia che lascia senza parole l’intera comunità di Serravalle dove abitava, ma anche tanti amici che lo hanno ricordato in questi giorni sui social.

«Non ci sono parole da poter scrivere in questo momento perchè non le trovo, ma i ricordi di quando eravamo piccoli questi si che mi vengono in mente e non potranno mai cancellarsi. “Cugi” oggi sei volato in cielo , ma ti prego dai la forza alla tua famiglia di sopportare questo dolore così grande», scrive la cugina Giusi.

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