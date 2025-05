Incidente mortale a Vinzaglio: muore motociclista 54enne. Il dramma nella tarda mattinata: soccorsi inutili, carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica.

Incidente mortale a Vinzaglio: muore motociclista 54enne

Tragedia sulle strade tra il Novarese e il Vercellese: un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 17 maggio, sulla strada provinciale 10 all’altezza di Vinzaglio. Secondo le prime informazioni raccolte, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un motociclista si è scontrato violentemente con un’automobile. L’impatto è stato fatale al centauro.

Il 54enne, residente nella frazione Torrione di Vinzaglio, era alla guida del suo scooter quando si è verificato lo schianto. Le autorità sono al lavoro per chiarire le responsabilità e la precisa dinamica del sinistro.

LEGGI ANCHE: Centauro 32enne muore nello scontro con un’auto

Soccorsi immediati, ma vani

Sul luogo dell’incidente è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, che ha tentato per diversi minuti di rianimare l’uomo. Purtroppo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul posto.

Una comunità sotto choc

Il tragico evento ha colpito profondamente la comunità locale. Il 54enne era conosciuto a Torrione di Vinzaglio, dove viveva. Sui social sono già apparsi i primi messaggi di cordoglio da parte di amici e concittadini, increduli di fronte all’ennesima vita spezzata in strada. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non si escludono ipotesi legate alla velocità, a una distrazione o a condizioni stradali sfavorevoli, ma ogni elemento sarà valutato nelle prossime ore.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook