Paura nel pomeriggio di domenica 1 giugno a Craveggia, in valle Vigezzo, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una moto e un’auto. Nell’impatto è rimasto ferito in modo serio un uomo in sella alla moto, trasportato in codice rosso all’ospedale “Maggiore della carità” di Novara con l’elisoccorso. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’incidente è avvenuto lungo una strada del territorio comunale di Craveggia. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, su cui stanno indagando le forze dell’ordine intervenute prontamente sul posto.

Il centauro portato al pronto soccorso con l’elicottero

A seguito dell’impatto, il motociclista ha riportato ferite gravi. Il personale del 118, giunto rapidamente, ha valutato le sue condizioni come critiche e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza il ferito a Novara. Un incidente avvenuto lo stesso giorno di quello di Valduggia, con un’auto e una moto coinvolte, e anche in questo caso il centauro ha avuto la peggio ed è finito a Novara in codice rosso.

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Al momento, non sono state rese note le generalità del motociclista né le condizioni dell’automobilista coinvolto.

