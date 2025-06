Weekend nero sulla Cremosina: un incidente grave e un’auto in fiamme. LE FOTO

Weekend nero sulla Cremosina: un incidente grave e un’auto in fiamme. Sirene lungo la strada provinciale a Valduggia sia sabato che domenica.

Sirene e mezzi di soccorso che corrono lungo la strada provinciale della Cremosina a Valduggia. Non è stato un bel fine settimana sulla Sp 76 che collega la Valsesia al Cusio. E il bilancio è pesante: un 45enne ricoverato a Novara con traumi da codice rosso, un’auto devastata dalle fiamme, una moto e un’altra auto pesantemente danneggiate.

Le fiamme di sabato

Il primo episodio di questo fine settimana da dimenticare si è verificato nel pomeriggio di sabato, quando una vettura ha preso fuoco lungo i tornanti tra Valduggia e la galleria. Il conducente per fortuna ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di prassi.

L’incidente di domenica mattina

Nella mattinata di ieri, domenica 1 giugno, grave scontro tra auto e moto lungo il tratto di circonvallazione che supera il centro urbano di Valduggia. In questo caso si è trattato di uno scontro tra una moto di grossa cilindrata e un suv Audi. Stando a una prima ricostruzione, il Suv era intento a girare per una via laterale del paese quando si è scontrato con la moto che transitava lungo la provinciale. Subito la situazione è parsa grave per il centauro: il motociclista è stato infatti sbalzato dalla sella e finito a terra.

Il motociclista rimasto ferito è un uomo di circa 45 anni. Le sue condizioni sono parse subito gravi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso atterrato nei pressi del luogo dell’incidente. Una volta stabilizzato è stato caricato sull’elisoccorso e portato in codice rosso in ospedale.

