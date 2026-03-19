Incidente sulla strada provinciale, due vetture coinvolte. Uno dei veicoli ha terminato la propria corsa rovesciato su una fiancata.

Incidente sulla strada provinciale, due vetture coinvolte

Attini di paura nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, lungo la strada provinciale 11 bis nel territorio comunale di Borgo Vercelli, dove intorno alle 9 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una di questa ha terminato la propria corsa rovesciata su una fiancata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli, chiamata a gestire la situazione e a garantire la sicurezza dell’area. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte erano già uscite dai rispettivi veicoli e si erano affidate alle cure del personale sanitario, giunto con due ambulanze. I feriti sono stati successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie: al momento non sono note le loro condizioni.

LEGGI ANCHE: Un 19enne investito mentre si allena. Scontro fra due auto nel tentativo di scansarlo

Gli accertamenti della polizia

I vigili del fuoco si sono quindi occupati della messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della zona interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri automobilisti in transito lungo l’arteria.

Presenti anche due pattuglie della polizia, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Rallentamenti alla viabilità durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Resta ora da chiarire cosa abbia causato lo scontro tra le due vetture.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook