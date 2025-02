Incidente sulla A4, si scontrano un furgone e un autoarticolato. Problemi e disagi al traffico in direzione Milano all’altezza di Chivasso.

Incidente sulla A4, si scontrano un furgone e un autoarticolato

Disagi e rallentamenti al traffico nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio, lungo l’autostrada A4 all’altezza dello svincolo di Chivasso Centro. Il tutto a seguito di uno scontro avvenuto tra un tir e un furgone, entrambi sulla corsia in direzione Milano.

Stando alle prime informazioni, il furgone avrebbe tamponato il camion per cause ancora da accertare. Entrambi i mezzi sono rimasti fermi tra la prima corsia e quella d’emergenza, e questa circostanza ha permesso di limitare i disagi per i veicoli diretti verso il capoluogo lombardo.

I soccorsi

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Chivasso, con a bordo l’équipe medica del 118, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale con il supporto dei tecnici della Satap.

