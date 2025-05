Falegname precipita da un tetto per 4 metri e finisce al Cto. Gravi traumi alla schiena per un 26enne, è intervenuto l’elicottero del 118.

Falegname precipita da un tetto per 4 metri e finisce al Cto

Un goiovane carpentiere di appena 26 anni è finito ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino a seguito di una brutta caduta avvenuta mentre stava lavorando. E’ accaduto nella giornata di ieri, martedì 13 maggio, a Castellamonte, centro del Canavese.

Il giovane è precipitato da un’altezza di circa 4 metri dal tetto di un cascinale in ristrutturazione. Dal lucernaio è finito sulla soletta del primo piano, picchiando violentemente la schiena e le gambe.

L’intervento dei soccorritori

A chiamare il numero unico delle emergenze 112 sono stati i colleghi che erano al lavoro con lui. Sul posto è arrivato poco dopo il personale del 118, che lo ha stabilizzato e portato al Cto di Torino con l’elicottero. Arrivato al pronto soccorso con codice rosso, non è tutta via in pericolo di vita. Secondo una prima prognosi, ne avrà per una sessantina di giorni.

Sul posto si sono portati anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Ivrea e degli ispettori dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Occorrerà chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e se vi sia state negligenze nell’applicazione delle normative per la sicurezza.

